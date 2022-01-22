صحافة القارة السمراء تشيد بتصنيع المملكة للقاحات
الصورة من الارشيف

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يفرض اللقاح الإلزامي على جميع اللاعبين

2022-01-22 / 2:54 مساءً
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هبة بريس - وكالات

طلب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، دليلا على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من اللاعبين الذين يرغبون في التسجيل في بطولات ومسابقات 2022، وفقا لبروتوكول صحي جديد نشر أمس الجمعة.

وستكون شهادة التطعيم إلزامية لـ”الرياضيين وأعضاء اللجنة الفنية”، تحت طائلة عدم الترخيص لهم بالمشاركة في مباريات موسم 2022، حسب ما جاء في البروتوكول.

وسيكون هذا الشرط ساريا في مباريات البطولة البرازيلية (من أبريل حتى نوفمبر) كما في مسابقة الكأس المحلية (فبراير-أكتوبر)، إضافة إلى تقديم فحص سلبي إلزامي لفيروس كورونا قبل كل مباراة، وفقا للبروتوكول الجديد أيضا.

وأوضح رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، جورجي باغورا، لموقع “غلوبو إسبورتي” الإخباري أن “نسبة كبيرة من المرضى في المستشفى لم يتم تطعيمهم. متحور أوميكرون معدي جدا ويجب على الرياضيين اللعب من دون قناع”.

وأضاف “ما يمكننا فعله بعد ذلك هو المطالبة بتلقيح الجميع لتجنب الحالات الخطيرة”.

وتفرض العديد من المدن في البرازيل، وعلى الرغم من أنه ليس إلزاميا، لقاحا لدخول الملاعب أو الأماكن السياحية أو الحانات أو الصالات الرياضية.

وتعتبر البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا بالوباء مع أكثر من 622 ألف حالة وفاة، وتخطت رقمها القياسي اليومي للإصابات هذا الأسبوع بتسجيل 204854 حالة إصابة جديدة في يوم واحد.

وقامت البرازيل بتطعيم قرابة 70 في المئة من سكانها البالغ عددهم 213 مليون نسمة بجرعتين من لقاح “كوفيد-19”.

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