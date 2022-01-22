أمن صفرو يضع حدا لمروجي المخدرات و المشروبات الكحولية

2022-01-22 / 9:14 صباحًا
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ع.محياوي _ هبة بريس

في إطار العمل الاستباقي للمصالح الأمنية بخصوص محاربة الجريمة بكل أنواعها، وخاصة منها ترويج المخدرات و المشروبات الكحولية بدون رخصة، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بصفرو بفضل حنكتها الميدانية في محاربة الجريمة ، من توقيف شخصين مصنفين خطر في ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة ، بأماكن وأوقات متفرقة بالزمان والمكان بعين القاضي وكهف المال.

المشتبه فيهم، من ذوي السوابق القضائية، أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل أمر قضائي، بعد مباشرة التحريات والأبحاث الميدانية التي أسفرت عن تحديد مكان تواجدهم وبالتالي، إلقاء القبض عليهم، المشتبه الأول بعين القاضي نفوذ الدرك الملكي بصفرو بعد مقاومة شرسة يتجر في المخدرات ، فيما المشتبه الثاني فتم إلقاء القبض عليه بكهف المال بصفرو يتجر في المشروبات الكحولية بدون رخصة وحجز بعد عملية تفتيش المشتبه فيهم عن كمية من المخدرات ومبلغ مالي المتحصل عليه من المبيعات .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، في حين تبقى العمليات الأمنية مكثفة ومتواصلة من أجل محاربة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة والمخدرات بكل أنواعها، وتم تقديم المشتبه فيهم للعدالة يوم أمس الجمعة لتقول كلمتها في حقهم بالمنسوب إليهم

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