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طقس الجمعة.. قطرات مطرية وأجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-21 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون جليد محليا داخل البلاد خاصة بالأطلس، الريف، الجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستهم قطرات مطرية متفرقة شمال الأقاليم الجنوبية، جنوب الأطلس والسهول المجاورة، فضلا عن قطرات مطرية جد خفيفة ستهم الواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية، شمال المنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار جنوب البلاد.

وستهب الرياح قوية نوعا ما محلية بالأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و2 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 2 و5 درجات بمرتفعات الريف، المنطقة الشرقية، والماس والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 4 و11 درجة بالمناطق الشمالية، وما بين 8 و13 درجة بالوسط وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و19 درجة بمنطقة سوس وبالمتبقي من جنوب البلاد.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض بالسواحل الجنوبية، المنطقة الشرقية، الأطلس المتوسط والريف، وستعرف بعض الارتفاع بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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