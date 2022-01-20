وجدة.. إيقاف عشريني متورط في ترويج أجهزة الكترونية للغش بالامتحانات

2022-01-20 / 12:47 مساءً
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هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يوم أمس الأربعاء 19 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة وترويج أجهزة لاسلكية مهربة يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات المدرسية، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزته على 28 سماعة لاسلكية دقيقة و32 بطاقة من نوع (VIP Pro)، علاوة على 33 بطارية وهاتف محمول و32 موصلا للشحن.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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