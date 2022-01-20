سعيد الناصيري

الناصيري يسحب مجموعة مشاريع من شركة فازت بصفقات كثيرة في عهد البيجيدي

2022-01-20 / 12:36 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضحت مصادر مطلعة من داخل مجلس عمالة الدار البيضاء الذي يترأسه سعيد الناصيري أن الأخير تفاجأ بخصوص الكم الهائل من المشاريع التي تم تفويتها في عهد المجلس السابق لشركة “الدار البيضاء للإسكان و التجهيز”.

تفويت صفقات عدة لهاته الشركة، وفق المصادر نفسها، ساهم في تأخر إنجاز عدد كبير منها فضلا على عدم الشروع لحدود الساعة في مجموعة منها، و هو ما دفع رئيس مجلس عمالة البيضاء الجديد للتحرك قصد سحب البساط من هاته الشركة.

و أوضح المصدر ذاته أن الناصيري قرر إلغاء عدد من الاتفاقيات المبرمة بين المجلس السابق في عهد البيجيدي و الشركة السالفة الذكر بعد عدم التزامها بإنجاز الأشغال المتفق عليها في الآجال القانونية.

و من بين المشاريع التي تم إلغاء صفقاتها مع شركة الدار البيضاء للإسكان و التجهيز نذكر صفقة توسيع مستشفى ابن امسيك و كذا صفقة إحداث مركز للرعاية الاجتماعية بمقاطعة الفداء و مشاريع أخرى.

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