تونس تسجل أول إصابة بفيروس “فلورونا”

هبة بريس - وكالات

كشف المدير الجهوي للصحة بمدنين، زيد العنز، عن تسجيل أول إصابة بفيروس “فلورونا” في تونس، وتحديدا في ولاية مدنين، وهو مزيج بين فيروس كورونا والإنفلونزا معا.

و أوضح الخبير لدى منظمة الصحة العالمية، الدكتور سهيل العلويني، في مداخلة هاتفية عبر “موزاييك”، أنه يمكن للشخص أن يصاب بفيروس كورونا والإنفلونزا في الوقت ذاته، قائلا “ليس مستغربا أن يصاب الإنسان بكورونا والإنفلونزا معا”.

وأضاف أن “نزلة البرد هي عادية وتتزامن مع كل فصل الشتاء وتأثيراتها ليست بالخطيرة على الإنسان، أما متحور “أوميكرون” فهو ليس بالخطورة التي كانت تتميز بها متحورات كورونا السابقة، ولكن ذلك بالنسبة للأشخاص الذي استكملوا جرعات التلقيح ضد كوفيد 19.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0