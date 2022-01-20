الصورة تعبيرية

تونس تسجل أول إصابة بفيروس “فلورونا”

2022-01-20 / 11:22 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

كشف المدير الجهوي للصحة بمدنين، زيد العنز، عن تسجيل أول إصابة بفيروس “فلورونا” في تونس، وتحديدا في ولاية مدنين، وهو مزيج بين فيروس كورونا والإنفلونزا معا.

و أوضح الخبير لدى منظمة الصحة العالمية، الدكتور سهيل العلويني، في مداخلة هاتفية عبر “موزاييك”، أنه يمكن للشخص أن يصاب بفيروس كورونا والإنفلونزا في الوقت ذاته، قائلا “ليس مستغربا أن يصاب الإنسان بكورونا والإنفلونزا معا”.

وأضاف أن “نزلة البرد هي عادية وتتزامن مع كل فصل الشتاء وتأثيراتها ليست بالخطيرة على الإنسان، أما متحور “أوميكرون” فهو ليس بالخطورة التي كانت تتميز بها متحورات كورونا السابقة، ولكن ذلك بالنسبة للأشخاص الذي استكملوا جرعات التلقيح ضد كوفيد 19.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر الدولية

منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر…

2022-01-20 / 10:54 صباحًا
Photo of الجزائر.. تعليق الدراسة في المدارس ل10 أيام لمواجهة كورونا

الجزائر.. تعليق الدراسة في المدارس ل10 أيام لمواجهة كورونا

2022-01-20 / 9:34 صباحًا
Photo of البرتغال تسمح لمصابي كورونا بمغادرة المنزل للتصويت

البرتغال تسمح لمصابي كورونا بمغادرة المنزل للتصويت

2022-01-20 / 8:00 صباحًا
Photo of الولايات المتحدة.. تأجيل محاكمة 3 شرطة في مقتل جورج فلويد

الولايات المتحدة.. تأجيل محاكمة 3 شرطة في مقتل جورج…

2022-01-19 / 10:29 مساءً
Photo of جونسون: بريطانيا تلغي جواز اللقاح والأقنعة في الأماكن العامة والعمل من المنزل

جونسون: بريطانيا تلغي جواز اللقاح والأقنعة في الأماكن العامة…

2022-01-19 / 7:55 مساءً
Photo of الإنتربول يطلب من الإمارات تسليم تاجر أسلحة هارب وصديق ملك سابق

الإنتربول يطلب من الإمارات تسليم تاجر أسلحة هارب وصديق…

2022-01-19 / 7:20 مساءً
Photo of اسبانيا.. مصرع 6 أشخاص إثر حريق في دار للمسنين

اسبانيا.. مصرع 6 أشخاص إثر حريق في دار للمسنين

2022-01-19 / 3:40 مساءً
Photo of بريطانيا تعلن إلغاء ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وجواز اللقاح

بريطانيا تعلن إلغاء ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وجواز…

2022-01-19 / 2:49 مساءً
Photo of فرنسا.. مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس

فرنسا.. مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس

2022-01-19 / 1:20 مساءً
Photo of أزيد من 100 ألف حالة.. ألمانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لكورونا

أزيد من 100 ألف حالة.. ألمانيا تسجل أعلى حصيلة…

2022-01-19 / 11:22 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق