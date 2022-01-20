لإخضاعه لفحوصات.. إيداع المتهم بقتل سائحة بأكادير مستشفى الأمراض العقلية

هبة بريس

قرر قاضي التحقيق إيداع المتهم بجريمة قتل سائحة فرنسية بمدينة أكادير، بمستشفى للأمراض العقلية للخضوع لفحوص طبية.

وأمر قاضي التحقيق بالرباط مساء أمس الأربعاء إيداع المشتبه به مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بمدينة سلا، بعد التشاور مع الوكيل العام للملك، مع الاستمرار في التحقيق في الواقعة.

هذل وأوقفت المصالح الأمنية، المتهم في مدينة أكادير بعد اعتدائه السبت الماضي بسلاح أبيض داخل سوق على سائحة فرنسية تبلغ 79 عاما متسببا في موتها، قبل أن يحاول قتل مواطنة بلجيكية نقلت إلى المستشفى.

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