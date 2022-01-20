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طقس الخميس.. أجواء باردة بعدد من مناطق المملكة

2022-01-20 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا نسبيا داخل البلاد خاصة بالأطلس، الريف، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط والجنوب-الشرقي مع تكون جليد محليا.

وستتشكل بعض الكتل الضبابية المحلية بالسهول الشمالية وشمال المنطقة الشرقية، مع تناثر حبات من الغبار محليا بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب-الشرقي، إلى جانب هبات لرياح قوية نوعا ما محلية شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 5 ودرجة واحدة بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 1 و05 درجات بمرتفعات الريف، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط والجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 04 و 10 درجات بالسهول الشمالية. وستكون ما بين 08 و 13 درجة بكل من الوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و 16 درجة بمنطقة سوس وبالمتبقي من جنوب البلاد.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار، بعض الانخفاض شمال البلاد وبعض الارتفاع بالجنوب .

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول السواحل الأطلسية.

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