طقس الخميس.. أجواء باردة بعدد من مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا نسبيا داخل البلاد خاصة بالأطلس، الريف، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط والجنوب-الشرقي مع تكون جليد محليا.
وستتشكل بعض الكتل الضبابية المحلية بالسهول الشمالية وشمال المنطقة الشرقية، مع تناثر حبات من الغبار محليا بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب-الشرقي، إلى جانب هبات لرياح قوية نوعا ما محلية شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 5 ودرجة واحدة بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 1 و05 درجات بمرتفعات الريف، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط والجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 04 و 10 درجات بالسهول الشمالية. وستكون ما بين 08 و 13 درجة بكل من الوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و 16 درجة بمنطقة سوس وبالمتبقي من جنوب البلاد.
وستشهد درجات الحرارة خلال النهار، بعض الانخفاض شمال البلاد وبعض الارتفاع بالجنوب .
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول السواحل الأطلسية.