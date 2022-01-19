مسجلة تراجعا.. نسبة ملء سدود جهة البيضاء-سطات بلغت 43,54%

هبة بريس

أفادت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بأن نسبة ملء السدود بجهة الدار البيضاء-سطات بلغت 43,54 في المائة بتاريخ 18 يناير الجاري.

وفق معطيات أوردتها الوكالة بموقعها الالكتروني، فإن نسبة ملء السدود في الجهة، سجلت تراجعا بأكثر من 18 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث تم تسجيل معدل ملء بنسبة 62,14 في المائة، ومخزون مائي للسدود بلغ 688,242 مليون متر مكعب.

وحسب المعطيات ذاتها، فالمخزون المائي للسدود، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 1107,524 مليون متر مكعب، بلغ إلى حدود يوم (18 يناير) ما مجموعه 482,196 مليون متر مكعب.

وتبعا للمصدر نفسه، فإن حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله (الصخيرات تمارة) بلغت 433.94 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 45,52 في المائة، مقابل 626.062 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بمعدل ملء بلغ 64,23 في المائة.

وفي ما يخص حقينة سد تامسنا في منطقة بن أحمد (إقليم سطات)، فبلغت 24,655 مليون متر مكعب، بمعدل ملء وصل إلى 43,25 في المائة، مقابل 58,58 في المائة (33,39 مليون متر مكعب)، خلال السنة الماضية.

من جانبه، سجل سد الملاح نسبة ملء بلغت 41,14 في المائة (14,398 مليون متر مكعب)، مقابل 51,9 في المائة (18,165 مليون متر مكعب) التي تم تسجيلها السنة الماضية.

وبالنسبة لسد الح يمر (سطات)، فقد بلغت نسبة الملء 12,64 في المائة (1,769 مليون متر مكعب)، مقابل نسبة ملء وصلت إلى 14,18 في المائة (1,985 مليون متر مكعب)، والتي تم تسجيلها السنة المنصرمة.

أما سد عين كوشية، فقد سجل نسبة ملء بلغت 65,41 في المائة (7,195 مليون متر مكعب)، مقابل 75,16 في المائة (8,268 مليون متر مكعب) خلال الفترة عينها خلال السنة المنفرطة.

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