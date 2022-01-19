باريس سان جيرمان يحتفي بهدف حكيمي ويهنئ المنتخب على التأهل

2022-01-19 / 5:04 مساءً
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هبة بريس

احتفى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف مدافعه المغربي أشرف حكيمي في شباك الغابون، خلال مباراتهما أمس الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، على موقع “تويتر” مقطع فيديو للهدف “العالمي” الذي سجله حكيمي.

كما هنأ النادي الباريسي مدافعه بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي لكاس الأمم الإفريقية لكرة القدم، عبر “تغريدة” جاء فيها: “يا له من هدف يا ابن المغرب @AchrafHakimi .. تهانينا التأهل…”:

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