بسبب كورونا.. نقل بنكيران الى المستشفى العسكري بالرباط

هبة بريس - الرباط

نُقل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، اليوم الأربعاء، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال فريد تيتي، السائق والمساعد الشخصي لـ”بن كيران”، عبر حسابه على فيسبوك: “بن كيران بصحة جيدة، وتم نقله إلى المستشفى من أجل إجراء فحوصات اعتيادية متعلقة بإصابته بفيروس كورونا”.

وأضاف قائلا: “الحمد لله لم ينتج عن الإصابة بالفيروس إلى حدود الساعة ما يستدعي القلق، وبنكيران في حالة مطمئنة”.

هذا وأصيب بنكيران بفيروس كورونا قبل أيام رفقة عدد من أفراد أسرته.

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