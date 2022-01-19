الPPS يدعو الحكومة إلى دعم الفلاحين وضمان الأمن المائي

هبة بريس - الرباط

أعاد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إثارة الانتباه إلى الوضع المائي المقلق ببلادنا.

وفي هذا الصدد، سجل الحزب، خيبة أمله لعدم مُبادرة الحكومة، حتى الآن، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ ملموسة لدعم الفلاحين الصغار الذين يُعانون من تداعيات الجائحة ومن انعكاسات الجفاف وما يُرافق ذلك من غلاءٍ في أثمنة البذور والأعلاف والأسمدة.

وفي نفس الوقت، عبر المكتب السياسي عن قلقه من تأخر الحكومة في صياغة وبلورة مخططٍ عملي لاستباق أزمة الماء التي تلوح في الأفق، سواء تعلق الأمر بمياه السقي أو بالماء الصالح للشرب، في عددٍ كبير من مناطق بلادنا.

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