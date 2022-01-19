طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي وذلك بالأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالأطلس الكبير وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية، إلى جانب هبات لرياح قوية نوعا ما محلية شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 05 و درجة واحدة بمرتفعات الأطلس، وناقص 2 و 04 درجات بمرتفعات الريف، والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 04 و 10 درجات بالسهول الشمالية وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وستكون ما بين 08 و 13 درجة بكل من الوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و 16 درجة بمنطقة سوس وباقي جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة خلال النهار، ما بين 08 و 14 درجة بالمرتفعات، ومابين 10 و17 درجة بالمنطقة الشرقية، وحوض ملوية، والواجهة المتوسطية والسفوح الشرقية للأطلس، وما بين 17 و 23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط وولماس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و 31 درجة بمنطقة سوس وبالمتبقي من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين المهدية وسيدي إفني وما بين طرفاية وكاب بارباص وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.

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