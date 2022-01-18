فلاحو جرسيف وشركائهم من المقاولين يستنجدون بملك البلاد لإنصافهم

2022-01-18 / 4:28 مساءً
0
هبة بريس - جرسيف

شلل في معالجة الملفات الوافدة على المديرية الاقليمية للفلاحة بجرسيف منذ سنة 2019، نتج عنه تراجع في وتيرة الانجازات بل توقفت بعض المشاريع وهذا ما دفع بالفلاحين و شركاءهم المقاولين للإحتجاج أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بجرسيف صباح يومه الثلاثاء 18 يناير 2022.

وعبر عدد من المقاولين لجريدة هبة بريس عن استيائهم بسبب تراكم الملفات المعطلة بمقر المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة و التي ظلت عالقة برفوف مقرها لأكثر من سنتين حيث وجدوا أنفسهم مهددين بالافلاس.

وطالب المحتحون بالاسراع في صرف مستحقات المقاولين المتخلدة بذمة المديرية.

وفي حوار مع ممثلي الفلاحين و المقاولين. بررت المديرية ان سبب هذا التأخر راجع إلى نقص في الموارد البشرية.

وفي انتظار انصاف فلاحي جرسيف و شركاءهم من المقاولات الفلاحية، فإن هذا الوضع المتأزم والذي لا يخدم مصلحة قطاع الفلاحة بشكل عام بإقليم جرسيف، سيزيد من غضب الفلاحين وشركاءهم ،حيث نبه المتضررون لخطورة الوضع، ملتمسين من الجهات المسؤولة مواصلة الضغط و التدخل العاجل من أجل تسريع وثيرة معالجة مجموع الملفات الوافدة على مديرية الفلاحة بجرسيف و الإستجابة لمطالبهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.9 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.9 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-18 / 5:31 مساءً
Photo of إنقاذ 45 مرشحا للهجرة السرية قبالة سواحل طرفاية

إنقاذ 45 مرشحا للهجرة السرية قبالة سواحل طرفاية

2022-01-18 / 4:48 مساءً
Photo of تسجيل 7756 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 7756 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-18 / 4:32 مساءً
Photo of هزة أرضية بقوة 4,7 درجات بعرض ساحل إقليم العيون

هزة أرضية بقوة 4,7 درجات بعرض ساحل إقليم العيون

2022-01-18 / 4:08 مساءً
Photo of “الصحة”: 70% من وفيات كورونا هم أشخاص غير ملقحين

“الصحة”: 70% من وفيات كورونا هم أشخاص غير ملقحين

2022-01-18 / 3:24 مساءً
Photo of ارتكب حادث سير واعتدى بالضرب على ضابط أمن.. إيقاف شخص بآزرو

ارتكب حادث سير واعتدى بالضرب على ضابط أمن.. إيقاف…

2022-01-18 / 2:58 مساءً
Photo of وزارة الصحة: متحور “أوميكرون” يمثل 95 بالمائة من الحالات

وزارة الصحة: متحور “أوميكرون” يمثل 95 بالمائة من الحالات

2022-01-18 / 1:31 مساءً
Photo of سكان البيضاء يمنون النفس بزيارة ملكية لوقف عبث الأشغال العشوائية

سكان البيضاء يمنون النفس بزيارة ملكية لوقف عبث الأشغال…

2022-01-18 / 12:29 مساءً
Photo of اشتوكة: إعتقال شخصين قاما بإختلاس الكهرباء

اشتوكة: إعتقال شخصين قاما بإختلاس الكهرباء

2022-01-18 / 11:56 صباحًا
Photo of بنعبد الله: “أغلب الدول فتحت حدودها و يفترض منا كذلك فتحها في أقرب وقت”

بنعبد الله: “أغلب الدول فتحت حدودها و يفترض منا…

2022-01-18 / 11:41 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق