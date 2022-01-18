مصرع طفل لحظة نزوله من حافلة نقل مدرسي بإيموزار كندر

ع محياوي _ هبة بريس

اهتزت مدينة إيموزار كندر على وقع حادثة مفجعة يوم أمس الاثنين حسب مصدر هبة بريس، بحي علاويشو، خلفت وفاة طفل لحظة نزوله من حافلة نقل مدرسي .

وحسب ذات المصدر، فالهالك طفل في السابعة من عمره، يتابع دراسته بالمستوى الأول، فاجأته سيارة كانت تسير بسرعة لحظة محاولته عبور الطريق مباشرة بعد نزوله من حافلة نقل مدرسي، الأمر الذي تسبب في مصرعه في عين المكان

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وفور علمهم بالحادث حلت على الفور مختلف السلطات الأمنية و المحلية إلى مكان الحادث للقيام بالمتعين تحت إشراف النيابة العامة المختصة ،فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات قصد عرضها على التشريح الطبي حسب ذات المصدر .

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