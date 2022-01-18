جوائز الفيفا.. روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب لعام 2021

2022-01-18 / 9:55 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

احتفظ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل “الأفضل” لعام 2021 ،أمس الإثنين، مما قد يشكل تعويضا جزئيا عن خسارته جائزة الكرة الذهبية لمصلحة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة السابق.

وتوج المهاجم البولندي (33 عاما)، بالجائزة الفردية للمرة الثانية بعد عام 2020، في نهاية عام مزدهر على المستوى الشخصي بالنسبة لـ « ليفا ».

وتفوق ليفاندوفسكي على « البرغوث » الصغير ميسي الذي رصع سجله بالكرة الذهبية السابعة في نونبر الماضي، ونجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح.

وأقام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حفله السنوي لتوزيع جوائزه بطريقة افتراضية، وبث الحفل مباشرة من مقره في مدينة زيوريخ السويسرية افتراضيا تماشيا مع الاجراءات الصحية العامة المعتمدة » بحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية.

وشملت جوائز فيفا، فئات أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة وأفضل حارس مرمى وغيرها،حيث شارك في التصويت مدربو وقادة المنتخبات الوطنية بالإضافة الى تصويت أنصار اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين.

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