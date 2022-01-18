طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي وداخل المملكة، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب، وكذا بمرتفعات الأطلسين الكبير والصغير، مع تساقط بعض القطرات من الأمطار المحلية بالجنوب-الشرقي للمملكة.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الوسطى، مع تناثر حبات من الغبار محليا بشمال الأقاليم الجنوبية، إلى جانب هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 ودرجة واحدة بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 2 و 04 درجات بمرتفعات الريف والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للمملكة، وما بين 04 و 10 درجات بالسهول الشمالية والوسطى وأيضا بهضاب الفوسفاط ووالماس، وستكون ما بين 10 و 15 درجة بكل من السواحل الوسطى ومنطقة سوس وبجنوب البلاد.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع بجنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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