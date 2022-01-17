بركة: “قررنا تشييد 120 سد تلي حتى سنة 2023”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة وضعت برنامجا استعجاليا لمواجهة إشكالية الماء.

وفي معرض رده على أسئلة البرلمانيين، قال بركة “كنا كنديرو 8 سدود تلية سنويا، دابا قررنا نديرو 120 سد تلي من هنا الى 2023 لأننا نعتبر هذه الإجراءات من الأمور الأساسية المساعدة على حل إشكالية المياه”.

وأشار الوزير إلى برامج تحلية المياه، مشيرا الى أن الهدف منها هو ضبط توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين وكذا لتوفير مياه السقي.

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