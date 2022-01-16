استمرت 10 ساعات …انتهاء أزمة رهائن في كنيس يهودي بالولايات المتحدة

2022-01-16 / 6:31 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أُطلق سراح أربعة رهائن دون أن يمسهم أذى بعد احتجازهم في كنيس يهودي بضاحية بمدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، في أزمة مع الشرطة استمرت نحو 10 ساعات.

واحتجز الرهائن صباح السبت أثناء مراسم دينية في الكنيس بمنطقة كوليفيل.

ونشرت الشرطة فرق أسلحة خاصة، بينما أمضى مفاوضو مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) ساعات في التحدث مع محتجز الرهائن.

وسُمع دوي انفجارات وإطلاق نار قبل انتهاء الحادث. وتقول الشرطة إن محتجز الرهائن مات منذ ذلك الحين.

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