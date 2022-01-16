النمسا.. فرض “إلزامية” التلقيح اعتبارا من فبراير المقبل

هبة بريس - وكالات

قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الأحد، إن بلاده ستجعل التلقيح ضد فيروس كورونا إلزاميا بالنسبة للبالغين اعتبارا من فبراير المقبل، تحت طائلة فرض غرامات كبيرة، مؤكدا أنه يدرك الطبيعة “الحساسة” لهذه السابقة في أوروبا، والتي تثير انقساما في المجتمع النمساوي.

نزل آلاف السكان إلى شوارع العاصمة النمساوية فيينا يوم السبت للاحتجاج على خطط الحكومة لتقديم لقاحات مضادة لكوفيد-19 إلزامية للجميع الشهر المقبل.

وفي مسيرة بوسط فيينا، ردد المشاركون هتافات تطالب برحيل الحكومة فيما صار حدثا روتينيا يوم السبت من كل أسبوع.

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