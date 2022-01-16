طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا بمرتفعات الأطلس، والريف، المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والجنوب-الشرقي، مع تكون صقيع محلي

وسيلاحظ كالعادة تشكل سحب منخفضة مع كتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة محلية على السواحل الشمالي، في حين ستظل السماء في غالب الأحيان غائمة جنوب الأقاليم الصحراوية مع نزول أمطار متفرقة خلال الزوال والليل، هذا فضلا عن تناثر حبات من الغبار بكثافة على الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشرق بالجنوب، وضعيفة جنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى أحيانا من الشرق بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 وناقص 2 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 2 و3 درجات بمرتفعات الريف، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي وهضاب الفوسفاط، وما بين 10 و16 درجة بكل من منطقة سوس وجنوب البلاد وستكون ما بين 4 و10 درجات على العموم بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و11 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و16 درجة شمال المنطقة الشرقية وبملوية وبالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي، وما بين 16 و22 درجة بالسهول الشمالي والوسطى وبهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال أقاليمنا الجنوبية، وما بين 22 و28 درجة بسوس وبجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان الى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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