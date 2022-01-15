المنتخب المغربي يجري حصة تدريبية لاستعادة اللياقة البدنية

هبة بريس - رياضة

بعد تأهله إلى دور ثمن نهاية كأس إفريقيا للأمم (الكاميرون 2021) أجرى المنتخب الوطني المغربي، أسود الأطلس، اليوم السبت في العاصمة الكاميرونية ياوندي حصة تدريبية لاستعادة اللياقة، قبل استئناف تداريبهم المكثفة استعدادا لمباراة يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا على منتخب جزر القمر بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.

وبهذا الفوز، حقق المنتخب المغربي انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة ليضمن تأهله رسميا إلى دور الـ16، فيما بقي رصيد جزر القمر خاليا من النقاط.

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