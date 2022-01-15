عمرو أديب يعلن وصيته: “لا تتركوهم ينهشوا فيا”

هبة بريس - وكالات

علق الإعلامي عمرو أديب، بعد عودته مجددا للظهور الإعلامي بعد إصابته بفيروس كورونا، على الشامتين في وفاة وائل الإبراشي، قائلا: “فين الفروسية والنخوة، انت مش قادر تواجه الإبراشي حيًا بتتشطر عليه ميتًا، منتهى الخسة والحقارة وتخليص الحسابات”.

وتابع عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة: “الشماتة في وفاة وائل الإبراشي حقارة وخسة، وأنا عندي لهم سؤال ليه لما الناس بتوعكم بيموتوا مش بنعمل كده؟ علشان إحنا مش حيوانات”.

ووجه الإعلامي عمرو أديب، بحسب موقع مصراوي، رسالة لجمهوره: “وصيتي لما أموت عايز الناس تقف جمبي ضد هؤلاء الأندال، لا تتركوهم ينهشوا ويقطعوا فيا، لو مفيش إنسانية مفيش حياة”.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1