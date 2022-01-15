ميدلت .. استعمال المتفجرات لتوسيع وتقوية الطريق ب “تيزي نتلغمت” (فيديو)

2022-01-15 / 12:44 مساءً
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هبة بريس - ميدلت

في إطار توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى “تيزي نتلغمت” أفادت المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء بميدلت أنه تم صباح اليوم السبت 15 يناير الجاري استعمال المتفجرات لتسهيل عملية توسيع هذا المقطع الطرقي.

وأفادت ذات المديرية منذ حوالي ساعة (الحادية عشر صباحا) بأن الطريق على مستوى تيزي نتلغمت مفتوحة أمام حركة السير.

وكانت وزارة التجهيز والماء قد أعلنت في وقت سابق أن حركة السير ستعرف انقطاعا مؤقتا اليوم السبت (15 يناير) من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر صباحا بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد (إقليم ميدلت)، وذلك لإنجاز أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

ودعت الوزارة في بلاغ، مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

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