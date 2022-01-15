عملية تلقيح الوطنية
الصورة تعبيرية

البرازيل تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما ضد كورونا

2022-01-15 / 12:00 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

بوشر أمس في البرازيل تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد كوفيد-19 في ساو باولو بعد شهر من موافقة السلطات الصحية على هذه الخطوة رغم انتقادات الرئيس جايير بولسونارو.

وكان دافي سيريمراميوي زافانتي، وهو من السكان الأصليين يبلغ من العمر 8 سنوات ويعاني إعاقة، أول طفل برازيلي يتلقى اللقاح خلال حفل رسمي في مستشفى عيادات ساو باولو.

ويبدأ التطعيم الجماعي للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما الأسبوع المقبل في كل أنحاء البلاد بجرعات الأطفال من لقاح “فايزر-بيونتيك”، على أن يتم أولا الحصول على إذن أولياء أمورهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر.. التحقيق مع 4 وزراء ومسؤولين بسبب ندرة المواد الغذائية

الجزائر.. التحقيق مع 4 وزراء ومسؤولين بسبب ندرة المواد…

2022-01-15 / 9:28 صباحًا
Photo of دولة أوروبية تفقد 10% من سكانها

دولة أوروبية تفقد 10% من سكانها

2022-01-15 / 8:00 صباحًا

الإعدام لـ 9 أشخاص بقضية مقتل عسكري تونسي

2022-01-14 / 11:44 مساءً
Photo of برلمانية جزائرية : 22 ألف دكتور جامعي بدون عمل

برلمانية جزائرية : 22 ألف دكتور جامعي بدون عمل

2022-01-14 / 10:22 مساءً
Photo of ضللت الناشرين والمعلنين”.. دعوى قضائية جديدة ضد غوغل

ضللت الناشرين والمعلنين”.. دعوى قضائية جديدة ضد غوغل

2022-01-14 / 9:35 مساءً
Photo of تونس.. الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين

تونس.. الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين

2022-01-14 / 5:40 مساءً
Photo of إصابة حبيب نورمحمدوف بفيروس كورونا

إصابة حبيب نورمحمدوف بفيروس كورونا

2022-01-14 / 4:00 مساءً
Photo of انهيار جزء من «سور الصين العظيم» بسبب زلزال والسلطات تشرع في بناءه

انهيار جزء من «سور الصين العظيم» بسبب زلزال والسلطات…

2022-01-14 / 2:08 مساءً
Photo of تونس.. انتشار أمني كثيف قبيل مظاهرات ضد “قيس سعيد”

تونس.. انتشار أمني كثيف قبيل مظاهرات ضد “قيس سعيد”

2022-01-14 / 1:55 مساءً
Photo of منظمة الصحة العالمية توافق على علاجين جديدين لمرضى كورونا

منظمة الصحة العالمية توافق على علاجين جديدين لمرضى كورونا

2022-01-14 / 10:58 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق