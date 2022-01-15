رئيسة تنزانيا والسفير المغربي يشيدان بجودة العلاقات الثنائية

2022-01-15 / 10:58 صباحًا
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هبة بريس

قدم سفير جلالة الملك لدى تنزانيا زكريا الكوميري، الجمعة، أوراق اعتماده إلى سامية سولوهو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وخلال حوار جرى على هامش حفل رسمي، تمحورت المحادثات حول الوضع الراهن للعلاقات الثنائية بين تنزانيا والمغرب، وكذا سبل تطويرها والارتقاء بها إلى المستوى الذي يتطلع إليه قائدا البلدين.

وبعد أن أشادا بجودة العلاقات الثنائية بين تنزانيا والمغرب والدينامية الإيجابية التي رسختها زيارة الدولة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تنزانيا في سنة 2016، اتفق الطرفان على إرساء هيكلة للتتبع، في أقرب الآجال، تتمثل مهمتها الرئيسية في وضع خارطة طريق تتضمن مبادرات ملموسة مصحوبة بجدول زمني لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة على هامش الزيارة الملكية لتنزانيا.

كما تناول الطرفان القطاعات ذات الاهتمام المشترك، التي يجب أن تكون موضع تبادل ومشاورات على أساس الخبرات المكتسبة، خصوصا في مجالات السلام والأمن والسياحة والطاقات المتجددة وتمكين المرأة ومقاولات الشباب.

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