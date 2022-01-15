طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك مرتفعات الأطلس، الريف، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط والجنوب-الشرقي، مع تكون صقيع محلي.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الشمالية والجنوبية للمحيط الأطلسي، خلال الليل والصباح، مع ظهور سحب منخفضة على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وسيظل الطقس مستقرا وقليل السحب بباقي جهات المملكة، فضلا عن تناثر حبات من الغبار بكثافة على الأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح قوية نوعا ما من الشرق بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و2 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 2 و4 درجات بمرتفعات الريف، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي وهضاب الفوسفاطن وما بين 9 و16 درجة بالسواحل، منطقة سوس وجنوب البلاد، وما بين 4 و10 درجات بباقي الأرجاء.

وستشهد درجات الحرارة العليا انخفاضا طفيفا بجنوب ووسط البلاد، بينما ستبقى دون تغير يذكر بباقي ربوع المملكة.

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