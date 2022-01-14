“القوات المسلحة الملكية” تسلط الضوء على ادعاءات مجند سابق في الخدمة العسكرية

هبة بريس _ الرباط

قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية توضيحات بخصوص الإدعاءات الزائفة لمجند سابق في الخدمة العسكرية برسم 2019-2020، تناقلتها بعض شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية وطنية.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، في بلاغ اليوم الجمعة، أن الشخص المعني تم قبوله في الخدمة العسكرية على غرار 15 ألف مجند آخرين يشكلون الفوج الـ36، مشيرة إلى أنه كان يتابع تكوينه الأساسي المشترك في المركز العسكري للتجنيد والتكوين بقصبة تادلة، وضمن تخصص البناء على مستوى وحدة للهندسة بمديونة.

وأبرز المصدر ذاته أن الشخص المعني أُرسل عدة مرات، خلال فترة تكوينه الأساسي المشترك، إلى المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط لإجراء فحوصات طبية معمقة، بدعوى معاناته من آلام في الظهر، لافتا إلى أن نتائج هاته الفحوصات كشفت أن الأمر يتعلق بآثار صدمات سابقة لالتحاقه بالخدمة العسكرية.

وأضاف أن المجند السابق استفاد أيضا من مواكبة للأمراض النفسية.

وخلص البلاغ إلى أنه رغم أن التصريحات الزائفة للمجند السابق لا تستند إلى أي أساس، فقد تم إجراء تحقيق من قبل المصالح المختصة في القوات المسلحة الملكية قصد تسليط الضوء على الادعاءات المقدمة.

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