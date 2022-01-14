أمن العيون يوقف 5 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

هبة بريس - العيون

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس 13 يناير الجاري، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم بداخل مرآب بحي “المستقبل” بمدينة العيون، وذلك أثناء تحضيرهم لتنفيذ عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، حيث تم ضبطهم وهم في حالة تلبس بصناعة وحيازة زورقين مطاطيين.

وقد أسفر إجراء التفتيش المنجز في هذه القضية عن حجز سيارة لنقل البضائع ومضختين للهواء وصناديق تحتوي على عبوات لمادة اللصاق، علاوة على أجهزة كهربائية ومعدات حديدية وألواح خشبية تستعمل في تصنيع وتجهيز الزوارق.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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