“أوزون” تدعم الفريق الكروي النسوي لعين عتيق(+فيديو)

هبة بريس - الرباط

نظمت يوم الخميس 13يناير 2022 مجموعة “أوزون” للبيئة والخدمات حفلا لتوقيع اتفاقية شراكة مع جمعية التضامن لتنمية الرياضة والثقافة بعين عتيق، يتم بموجبها دعم الفريق النسائي لكرة القدم.

وأفاد بلاغ صحفي في الموضوع، ،أن اتفاقية شراكة هاته، ستمكن ممثل عمالة إقليم الصخيرات تمارة بالقسم الوطني من مواصلة توهجه و تألقه بالبطولة الاحترافية على صعيد المنافسات القارية ولما لا حتى الدولية منها.

ووقع الاتفاقية، كل من عزيز البدراوي الرئيس المدير العام لمجموعة”اوزون، للبيئة والخدمات ورئيس الفريق النسوي لكرة القدم لجمعية التضامن لتنمية الرياضة و الثقافة بعين اعتيق ،بحضور رئيس جماعة عين اعتيق ورئيس جماعة الهرهورة ورئيس جماعة تمارة وكذلك بعض الوجوه الرياضية والفنية، من بينهم الممثل هشام الوالي والفنان سعيد موسكير واللاعب الدولي السابق عزيز بودربالة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون، عزيز بدراوي، أن دعم أوزون لنادي عين عتيق لكرة القدم ينبع من كون هذا الفريق النسوي يحتل مراتب متقدمة في ترتيب الأندية في البطولة الاحترافية.

وشدد بدراوي، على أن جميع الفرق والأنشطة الرياضية بحاجة للدعم إلى جانب الأنشطة الثقافية، داعياً جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى المساهمة في النهوض بهذه الأنشطة خصوصا خلال هذه الظرفية الحالية التي تعرف جائحة كورونا وما خلفته من مشاكل إقتصادية.

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