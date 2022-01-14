“أوزون” تدعم الفريق الكروي النسوي لعين عتيق(+فيديو)

2022-01-14 / 10:30 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

نظمت يوم الخميس 13يناير 2022 مجموعة “أوزون” للبيئة والخدمات حفلا لتوقيع اتفاقية شراكة مع جمعية التضامن لتنمية الرياضة والثقافة بعين عتيق، يتم بموجبها دعم الفريق النسائي لكرة القدم.

وأفاد بلاغ صحفي في الموضوع، ،أن اتفاقية شراكة هاته، ستمكن ممثل عمالة إقليم الصخيرات تمارة بالقسم الوطني من مواصلة توهجه و تألقه بالبطولة الاحترافية على صعيد المنافسات القارية ولما لا حتى الدولية منها.

ووقع الاتفاقية، كل من عزيز البدراوي الرئيس المدير العام لمجموعة”اوزون، للبيئة والخدمات ورئيس الفريق النسوي لكرة القدم لجمعية التضامن لتنمية الرياضة و الثقافة بعين اعتيق ،بحضور رئيس جماعة عين اعتيق ورئيس جماعة الهرهورة ورئيس جماعة تمارة وكذلك بعض الوجوه الرياضية والفنية، من بينهم الممثل هشام الوالي والفنان سعيد موسكير واللاعب الدولي السابق عزيز بودربالة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون، عزيز بدراوي، أن دعم أوزون لنادي عين عتيق لكرة القدم ينبع من كون هذا الفريق النسوي يحتل مراتب متقدمة في ترتيب الأندية في البطولة الاحترافية.

وشدد بدراوي، على أن جميع الفرق والأنشطة الرياضية بحاجة للدعم إلى جانب الأنشطة الثقافية، داعياً جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى المساهمة في النهوض بهذه الأنشطة خصوصا خلال هذه الظرفية الحالية التي تعرف جائحة كورونا وما خلفته من مشاكل إقتصادية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مالك سلسة متاجر متواجدة بالمغرب يقتني ناطحة سحاب مرصعة بالذهب

مالك سلسة متاجر متواجدة بالمغرب يقتني ناطحة سحاب مرصعة…

2022-01-14 / 12:47 مساءً
Photo of أمن العيون يوقف 5 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

أمن العيون يوقف 5 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة…

2022-01-14 / 11:35 صباحًا
Photo of البرلماني “مول 63 مليار”.. سبع مذكرات بحث وتوقيفه تم من طرف عشرين عنصرا أمنيا

البرلماني “مول 63 مليار”.. سبع مذكرات بحث وتوقيفه تم…

2022-01-14 / 10:26 صباحًا
Photo of يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين ميدلت والريش

يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين ميدلت والريش

2022-01-14 / 9:39 صباحًا
Photo of صوت انفجار قوي بسبع عيون يستنفر الدرك الملكي ويرعب السكان

صوت انفجار قوي بسبع عيون يستنفر الدرك الملكي ويرعب…

2022-01-14 / 9:09 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء باردة بعدد من مناطق المملكة

2022-01-14 / 7:00 صباحًا
Photo of تسليم الشواهد للمستفيدين من برنامج الاندماج المهني “انطلاقة

تسليم الشواهد للمستفيدين من برنامج الاندماج المهني “انطلاقة

2022-01-13 / 10:58 مساءً
Photo of الأمم المتحدة: المغرب من ضمن خمسة بلدان إفريقية حققت الهدف العالمي للتلقيح ضد كوفيد

الأمم المتحدة: المغرب من ضمن خمسة بلدان إفريقية حققت…

2022-01-13 / 10:39 مساءً
Photo of دراسة : واقع سوق الشغل بالمغرب ” مقلق “

دراسة : واقع سوق الشغل بالمغرب ” مقلق “

2022-01-13 / 7:07 مساءً
Photo of قائمة الدول الأكثر شراء للسيارات…المغرب في المرتبة الرابعة

قائمة الدول الأكثر شراء للسيارات…المغرب في المرتبة الرابعة

2022-01-13 / 6:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق