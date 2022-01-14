يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين ميدلت والريش

هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا مؤقتا يوم غد السبت (15 يناير) من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر صباحا بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد (إقليم ميدلت)، وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار ورش توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

ودعت الوزارة في بلاغ، مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطـرق، حاثة على تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية www.equipement.gov.ma، والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17.

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