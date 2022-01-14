بدعوى “تهديده الأمن القومي”.. بلجيكا تسحب إقامة إمام مغربي

2022-01-14 / 9:35 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

سحب وزير اللجوء والهجرة البلجيكي سامي مهدي، حقوق الإقامة من إمام مسجد الخليل في حي مولينبيك في بروكسل، محمد توجاني، لاعتباره يشكل “تهديدا خطيرا للأمن القومي”.

وأتت خطوة الوزير مهدي، بناء على معلومات من الأجهزة الأمنية تظهر أن الإمام المغربي يشكل تهديدا خطيرا للأمن القوم، بحسب موقع “VRT NEWS”.

وتم سحب تصريح إقامة توجاني وغادر البلاد، وينظر إليه على أنه أحد أكثر الدعاة المسلمين نفوذا في بلجيكا.

وأكد مهدي نبأ سحب الإقامة، لكنه امتنع عن تقديم أي تفاصيل أخرى حول طبيعة التهديد، قائلا: “هذه الخطوة، رسالة لأولئك الذين يزرعون بذور الكراهية ويقسمون مجتمعنا ويهددون الأمن القومي، بأنهم ليسوا موضع ترحيب في بلجيكا”.

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