شنقريحة يحول كرة القدم الى ساحة معارك لتغطية جرائمه ضد الشعب الجزائري

2022-01-13 / 3:25 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

بدأت تظهر معالم ” الجنون” لدى شنقريحة في كل مرة يلعب فيها المنتخب الجزائري مقابلة ضد أي فريق إفريقي، فبعد ” كأس العرب” الذي فاز بلقبه المنتخب الحزائري، وما أعقبه من إحتفالات مشروعة للشعب الجزائري الشقيق، غير أن العسكر كان له رأي آخر في تحويل مباريات كرة القدم الى معارك حروب.

بعد تعادل سلبي للمنتخب الجزائري في مقابلة جمعته بمنتخب سيراليون برسم منافسات كأس إفريقيا للأمم والذي تجري أطواره بدولة الكاميرون ، أصدر سعيد شنقريحة، بلاغا وكأنه يخاطب جنودا في معركة، دون أن يعلم هذا الأخير أن الرياضة تجمع الشعوب عوض تفرقتها.

حماسة غير موفقة لشنقريحة في الضغط النفسي على منتخب بلاده، من أجل بلوغ النهائيات، قد ينقلب على هذا الأخير، فكرة القدم لعبة وليس ساحة معركة اقتتال، بل الاهم لدى الأمم هو الروح الرياضية بين المشاركين.

قبل إنطلاق كأس إفريقيا للأمم، تدخل شنقريحة واعطى تعليماته للإدارة التقنية للفريق الجزائري وخصوصا مدربه، بضرورة إقحام ” براهيمي” في تشكيلة الفريق الى جانب لاعبين محترفين في اوروبا، وهو ما يكشف حقيقه كبرانات الجزائر والتي تحاول كسب المباريات من أجل تنفيس الوضع السياسي والاجتماعي القابل للانفجار في أي لحظة، معتقدا أن الشعب الجزائري سيتناسى همومه وانشغلاته اليومية المعيشية الصعبة، كما فعل امبراطور روماني بعدما انشأ الالعاب لتغطية فشله في تدبير أمور امبراطوريته.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بحضور هلال.. بوريطة يتباحث مع دي ميستورا ويؤكد أسس الموقف المغربي

بحضور هلال.. بوريطة يتباحث مع دي ميستورا ويؤكد أسس…

2022-01-13 / 3:44 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

الحكومة تصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

2022-01-13 / 3:00 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على مرسوم يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

الحكومة تصادق على مرسوم يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

2022-01-13 / 2:39 مساءً
Photo of أخنوش: “أوراش” يشكل أحد أعمدة التزامات البرنامج الحكومي

أخنوش: “أوراش” يشكل أحد أعمدة التزامات البرنامج الحكومي

2022-01-13 / 1:57 مساءً
Photo of أخنوش: ملتزمون باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية

أخنوش: ملتزمون باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية

2022-01-13 / 1:12 مساءً
Photo of ميارة يستقبل السفيرة الأردنية و يشيد بمستوى التعاون بين البلدين

ميارة يستقبل السفيرة الأردنية و يشيد بمستوى التعاون بين…

2022-01-13 / 9:52 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي مدعو للانخراط في الدينامية الجارية حول الصحراء المغربية

الاتحاد الأوروبي مدعو للانخراط في الدينامية الجارية حول الصحراء…

2022-01-13 / 7:30 صباحًا
Photo of أخنوش يطلع على التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية

أخنوش يطلع على التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية

2022-01-12 / 5:34 مساءً
Photo of البرتغال تشيد بالدور الحاسم للمغرب كفاعل في استقرار المنطقة

البرتغال تشيد بالدور الحاسم للمغرب كفاعل في استقرار المنطقة

2022-01-12 / 3:02 مساءً
Photo of القضاء الاستعجالي يفصل في دعوى تعليق مؤتمر الاتحاد الاشتراكي

القضاء الاستعجالي يفصل في دعوى تعليق مؤتمر الاتحاد الاشتراكي

2022-01-12 / 2:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق