طقس الخميس.. أجواء باردة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، استمرار الطقس البارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية مع تكون صقيع محلي.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية، خلال الصباح والليل، بالسهول الأطلسي، مع سماء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح من الشرق قوية بمنطقة طنجة، ومحليا قوية نسبيا بالواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 و2 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين صفر درجة و5 درجات بمرتفعات الريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 9 و14 درجة بالسواحل ونمطقة سوس والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 5 و 10 درجات على العموم بباقي ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا بكل من السهول الأطلسية والأقاليم الجنوبية ، على أن تعرف انخفاضا فيما تبقى من الأرجاء .

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وهائجا بمنطقة البوغاز ، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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