ضمنهم زوجين.. توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من المخدرات بفاس

هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 11 يناير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و44 سنة، من بينهم زوجان وشخصان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج المخدرات على متن سيارتين بمدينة فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على كيلوغرام و200 غرام من مخدر الكوكايين وكيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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