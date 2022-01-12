اكتمال صفوف الفريق الوطني بعد عودة المصابين

2022-01-12 / 1:30 مساءً
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هبة بريس

استأنف لاعبو المنتخب الوطني المغربي تداريبهم الجماعية رفقة باقي العناصر الوطنية بعد تماثلهم للشفاء.

وتنفس الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش الصعداء بعد عودة كل من أيوب الكعبي و برقوق و النصيري و مايي وباتت مشاركتهم ممكنة في المباراة القادمة أمام جزر القمر.

واصبحت الأمور داخل معسكر المنتخب الوطني ، جيدة وعادية وصار التفاؤل يطبع تربص الأسود خاصة بعد الإتتصار الأخير أمام غانا.

وكانت إصابات العناصر الوطنية بين مصابين بحائحة كورونا او إصابات عضلية أو على مستوى الكاحل.

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