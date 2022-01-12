اكتمال صفوف الفريق الوطني بعد عودة المصابين

هبة بريس

استأنف لاعبو المنتخب الوطني المغربي تداريبهم الجماعية رفقة باقي العناصر الوطنية بعد تماثلهم للشفاء.

وتنفس الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش الصعداء بعد عودة كل من أيوب الكعبي و برقوق و النصيري و مايي وباتت مشاركتهم ممكنة في المباراة القادمة أمام جزر القمر.

واصبحت الأمور داخل معسكر المنتخب الوطني ، جيدة وعادية وصار التفاؤل يطبع تربص الأسود خاصة بعد الإتتصار الأخير أمام غانا.

وكانت إصابات العناصر الوطنية بين مصابين بحائحة كورونا او إصابات عضلية أو على مستوى الكاحل.

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