تفشي أوميكرون يعيد أعوان السلطة لحملات الشوارع التحسيسية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أرقام تثير القلق تلك التي باتت تنشرها وزارة الصحة عشية كل يوم بخصوص الوضعية الوبائية بالمملكة حيث شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات المسجلة و المصابة بفيروس كورونا.

تفشي متحور كورونا بشكل ملفت دفع عناصر السلطة المحلية للعودة لشوارع المدن المغربية في حملات تحسيسة تروم دفع المواطنين للتوجه لمراكز التلقيح قصد تلقي الجرعات المعززة من اللقاح.

و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من أحياء الدار البيضاء ، فقد شرع عناصر و أعوان السلطة المحلية من قياد و شيوخ و مقدمين و مساعدين في التحرك وسط صفوف الساكنة لتحسيسهم بخطورة المرحلة وبائيا.

عودة الحملات التحسيسية لشوارع البيضاء يأتي تزامنا مع تسجيل أرقام إصابة مرتفعة و خاصة بروز بؤر وبائية عائلية و مهنية و مدرسية لمتحور أوميكرون المعروف بسرعة انتشاره.

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