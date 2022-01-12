كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ أسرع من الصوت

هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، حضر إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت لأول مرة منذ ما يزيد على عام.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كوريا الشمالية أجرت الأربعاء (بالتوقيت المحلي) تجربة ناجحة لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.

وقالت الوكالة إن “تجربة الإطلاق كانت تهدف إلى التحقق النهائي من المواصفات الفنية الشاملة لنظام الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت”.

ويعد الإطلاق ثاني اختبار من نوعه في غضون أقل من أسبوع، مما يؤكد تعهد كيم بتعزيز قدرات الجيش في العام الجديد بأحدث التقنيات في وقت تعثرت فيه المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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