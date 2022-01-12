طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، استمرار الطقس البارد نسبيا بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية مع تكون صقيع محلي.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية، خلال الصباح والليل، فوق سهول المحيط الأطلسي.

وستهب الرياح قوية من الشرق بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 و2 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين صفر درجة و5 درجات بمرتفعات الريف، هضاب الفوسفاط والمنطقة الشرقية والسايس، وما بين 7 و14 درجة بسواحل المحيط الاطلسي ومنطقة سوس، وما بين 5 و10 درجات بباقي ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة العليا انخفاضا بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وستعرف ارتفاعا طفيفا فيما تبقى من الأرجاء.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وشمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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