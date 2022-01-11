بنشعبون يقدم أوراق اعتماده إلى السلطات الفرنسية

2022-01-11 / 7:09 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

قدم محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، نسخا من أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة للملكة المغربية لدى الجمهورية الفرنسية.

واستقبل السفير المغربي الجديد بفرنسا، بسفارة المملكة المغربية بباريس، مدير بروتوكول الدولة والفعاليات الدبلوماسية للجمهورية الفرنسية فيليب فرانك، الذي سلمه نسخا من أوراق اعتماده.

ويعد هذا البروتوكول الخطوة الأولى قبل تقديم أوراق الاعتماد إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، ويمثل مباشرة الدبلوماسي المغربي لمهامه.

وكان الملك محمد السادس عين يوم 14 دجنبر المنصرم، محمد بنشعبون، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من غشت 2018 إلى أكتوبر 2021، سفيرا جديدا للمغرب في باريس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المبعوث الأممي الجديد للصحراء يزور المغرب لأول مرة الأربعاء

المبعوث الأممي الجديد للصحراء يزور المغرب لأول مرة الأربعاء

2022-01-11 / 6:07 مساءً
Photo of العاهل الهولندي يؤكد على دور المغرب في استقرار منطقة الحوض المتوسطي

العاهل الهولندي يؤكد على دور المغرب في استقرار منطقة…

2022-01-11 / 5:41 مساءً
Photo of الرئيس التونسي يستقبل السفير المغربي ويحمله نقل تحياته للملك

الرئيس التونسي يستقبل السفير المغربي ويحمله نقل تحياته للملك

2022-01-11 / 5:03 مساءً
Photo of “مبادرة الحزام والطريق” زخم جديد للشراكة الاستراتيجية الصينية-المغربية

“مبادرة الحزام والطريق” زخم جديد للشراكة الاستراتيجية الصينية-المغربية

2022-01-11 / 3:14 مساءً
Photo of الملك مهنئا سلطان عمان: نعتز بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمعنا

الملك مهنئا سلطان عمان: نعتز بالعلاقات الأخوية المتميزة التي…

2022-01-11 / 2:15 مساءً
Photo of حزب إسباني: وزير الخارجية لم يحرز أي تقدم في العلاقات مع المغرب

حزب إسباني: وزير الخارجية لم يحرز أي تقدم في…

2022-01-11 / 12:33 مساءً
Photo of صحيفة اسبانية : الجزائر فقدت تأثيرها على بلدان إفريقيا

صحيفة اسبانية : الجزائر فقدت تأثيرها على بلدان إفريقيا

2022-01-10 / 10:15 مساءً
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-01-10 / 1:56 مساءً
Photo of مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية.. إيداع الجداول التعديلية المؤقتة

مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية.. إيداع الجداول التعديلية المؤقتة

2022-01-10 / 12:52 مساءً
Photo of بهذه المدن.. الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

بهذه المدن.. الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2022-01-10 / 9:37 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق