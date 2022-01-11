بنشعبون يقدم أوراق اعتماده إلى السلطات الفرنسية

هبة بريس _ الرباط

قدم محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، نسخا من أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة للملكة المغربية لدى الجمهورية الفرنسية.

واستقبل السفير المغربي الجديد بفرنسا، بسفارة المملكة المغربية بباريس، مدير بروتوكول الدولة والفعاليات الدبلوماسية للجمهورية الفرنسية فيليب فرانك، الذي سلمه نسخا من أوراق اعتماده.

ويعد هذا البروتوكول الخطوة الأولى قبل تقديم أوراق الاعتماد إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، ويمثل مباشرة الدبلوماسي المغربي لمهامه.

وكان الملك محمد السادس عين يوم 14 دجنبر المنصرم، محمد بنشعبون، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من غشت 2018 إلى أكتوبر 2021، سفيرا جديدا للمغرب في باريس.

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