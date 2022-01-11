الجزائر تسقط في فخ التعادل أمام سيراليون

2022-01-11 / 4:12 مساءً
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هبة بريس

سقط بطل النسخة الماضية من كأس امم افريقيا المنتخب الجزائري في فخ التعادل السلبي أمام منتخب سيراليون في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بكأس امم افريقيا .

وظهر المنتخب الجزائري، بوجه شاحب للغاية في الشوط الأول من مباراته أمام سيراليون،حيث قدم المحاربون واحدا من أسوأ أشواطه في عهد المدرب جمال بلماضي، ما أربك حسابات الأخير، الذي بدا عاجزا أمام المستوى المميز للاعبي سيراليون.

ورغم التغييرات التي اقدم عليها جمال بلماضي , الا ان محاربي الصحراء عجزو عن فك رموز دفاع المنتخب السيراليوني , ليكتفي الطرفان بالتعادل السلبي في انتظار ما ستسفر غن مباراة كوت ديفوار وغينيا الاستوائية .

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