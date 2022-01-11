18 قتيلا و2083 جريحا .. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع
لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 2083 آخرون بجروح، إصابات 77 منهم بليغة، في 1555 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 6 يناير 2022.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 39 ألفا و861 مخالفة، وإنجاز 7219 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و642 غرامة صلحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و833 ألفا و800 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 42 59 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7219 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 185 مركبة.