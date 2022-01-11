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18 قتيلا و2083 جريحا .. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2022-01-11 / 3:55 مساءً
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هبة بريس

لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 2083 آخرون بجروح، إصابات 77 منهم بليغة، في 1555 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 6 يناير 2022.‏

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون ‏إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.‏

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 39 ألفا و861 مخالفة، وإنجاز 7219 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و642 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و833 ألفا و800 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 42 59 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7219 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 185 مركبة.‏

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