بعد إغلاقها ل8 سنوات.. إعادة افتتاح القنصلية الجزائرية في ليبيا

هبة بريس - وكالات

أعادت الجزائر افتتاح قنصليتها العامة في طرابلس أمام الجالية المقيمة في ليبيا، بعد انقطاع استمر 8 سنوات، بسبب غياب تمثيلية دبلوماسية منذ إغلاقها في العام 2014.

وأشرف سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، والقنصل العام عيسى رماني، بحضور ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في ليبيا على إعادة افتتاح القنصلية.

وأكد المسؤولون الجزائريون أن هذه الخطوة تندرج في سياق التكفل بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين الشعبين الجزائري والليبي اللذين يرتبطان بحدود مشتركة طويلة.

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