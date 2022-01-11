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طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-11 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، استمرار الطقس البارد نسبيا داخل البلاد، لا سيما بالأطلس، الريف، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية مع تكون صقيع محلي.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، محليا بالسهول الأطلسية الشمالية.

وستهب الرياح معتدلة الى قوية نسبيا شرقية بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين صفر درجة و 05 درجات بالريف، هضاب الفوسفاط وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 8 و15 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى، سوس، والأقاليم الجنوبية، وما بين 5 و9 درجات بباقي المناطق.

وستشهد درجات الحرارة العليا انخفاضا بالمنطقة الشرقية، الأطلس والجنوب الشرقي، وستعرف ارتفاعا شمال الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، و قليل الهيجان الى هائج شمال الرباط، وهائجا الى محليا قوي الهيجان ما بين الرباط و طرفاية و قليل الهيجان بالجنوب.

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