الدار البيضاء-سطات.. نسبة ملء السدود تتجاوز 44 في المائة

هبة بريس

أفادت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بأن نسبة ملء السدود بجهة الدار البيضاء-سطات بلغت 44,06 في المائة في 10 يناير الجاري.

ووفق معطيات أوردتها الوكالة بموقعها الالكتروني، فإن نسبة ملء السدود في الجهة، سجلت تراجعا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث تم تسجيل معدل ملء بنسبة 56,78 في المائة، ومخزون مائي للسدود بلغ 628,85 مليون متر مكعب.

وحسب المعطيات ذاتها، فالمخزون المائي للسدود، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 1107,524 مليون متر مكعب، بلغ إلى حدود اليوم (10 يناير) ما مجموعه 487,983 مليون متر مكعب .

وتبعا للمصدر نفسه، فإن حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله (الصخيرات تمارة) بلغت 439,501 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 45,09 في المائة، مقابل 568,695 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بمعدل ملء بلغ 58,34 في المائة.

وفي ما يخص حقينة سد تامسنا في منطقة بن أحمد (إقليم سطات)، فبلغت 24,848 مليون متر مكعب، بمعدل ملء وصل إلى 43,59 في المائة، مقابل 57,24 في المائة (32,628 مليون متر مكعب)، خلال السنة الماضية.

من جانبه، سجل سد الملاح نسبة ملء بلغت 41,23 في المائة (14,43 مليون متر مكعب)، مقابل 46,72 في المائة (16,351 مليون متر مكعب) التي تم تسجيلها السنة الماضية .

وبالنسبة لسد الحيمر (سطات)، فقد بلغت نسبة الملء 12,64 في المائة (1,769 مليون متر مكعب)، مقابل نسبة ملء وصلت إلى 13,81 في المائة (1,934 مليون متر مكعب)، والتي تم تسجيلها السنة المنصرمة. أما سد عين كوشية، فقد سجل نسبة ملء بلغت 65,41 في المائة (7,195 مليون متر مكعب)، مقابل 80,64 في المائة (8,87 مليون متر مكعب) خلال الفترة عينها خلال السنة المنفرطة.

في حين بلغت حقينة سد زمرين 0,24 مليون متر مكعب، بمعدل ملء وصل إلى 48,39 في المائة، مقابل 75 في المائة ( 0,372 مليون متر مكعب) تم تسجيلها السنة الماضية.

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