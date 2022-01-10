صورة تعبيرية

الدار البيضاء-سطات.. نسبة ملء السدود تتجاوز 44 في المائة

2022-01-10 / 5:03 مساءً
0
هبة بريس

أفادت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بأن نسبة ملء السدود بجهة الدار البيضاء-سطات بلغت 44,06 في المائة في 10 يناير الجاري.

ووفق معطيات أوردتها الوكالة بموقعها الالكتروني، فإن نسبة ملء السدود في الجهة، سجلت تراجعا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث تم تسجيل معدل ملء بنسبة 56,78 في المائة، ومخزون مائي للسدود بلغ 628,85 مليون متر مكعب.

وحسب المعطيات ذاتها، فالمخزون المائي للسدود، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 1107,524 مليون متر مكعب، بلغ إلى حدود اليوم (10 يناير) ما مجموعه 487,983 مليون متر مكعب .

وتبعا للمصدر نفسه، فإن حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله (الصخيرات تمارة) بلغت 439,501 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 45,09 في المائة، مقابل 568,695 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بمعدل ملء بلغ 58,34 في المائة.

وفي ما يخص حقينة سد تامسنا في منطقة بن أحمد (إقليم سطات)، فبلغت 24,848 مليون متر مكعب، بمعدل ملء وصل إلى 43,59 في المائة، مقابل 57,24 في المائة (32,628 مليون متر مكعب)، خلال السنة الماضية.

من جانبه، سجل سد الملاح نسبة ملء بلغت 41,23 في المائة (14,43 مليون متر مكعب)، مقابل 46,72 في المائة (16,351 مليون متر مكعب) التي تم تسجيلها السنة الماضية .

وبالنسبة لسد الحيمر (سطات)، فقد بلغت نسبة الملء 12,64 في المائة (1,769 مليون متر مكعب)، مقابل نسبة ملء وصلت إلى 13,81 في المائة (1,934 مليون متر مكعب)، والتي تم تسجيلها السنة المنصرمة. أما سد عين كوشية، فقد سجل نسبة ملء بلغت 65,41 في المائة (7,195 مليون متر مكعب)، مقابل 80,64 في المائة (8,87 مليون متر مكعب) خلال الفترة عينها خلال السنة المنفرطة.

في حين بلغت حقينة سد زمرين 0,24 مليون متر مكعب، بمعدل ملء وصل إلى 48,39 في المائة، مقابل 75 في المائة ( 0,372 مليون متر مكعب) تم تسجيلها السنة الماضية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المرابط: الموجة الثالثة من كورونا بالمغرب “سريعة جد”ا

المرابط: الموجة الثالثة من كورونا بالمغرب “سريعة جد”ا

2022-01-10 / 8:10 مساءً
Photo of سفيان البحري يغادر سجن العرجات مستفيدا من عفو ملكي

سفيان البحري يغادر سجن العرجات مستفيدا من عفو ملكي

2022-01-10 / 7:55 مساءً
Photo of الحبس موقوف التنفيذ لأستاذين إثر مشاركتهما في مظاهرة بالرباط

الحبس موقوف التنفيذ لأستاذين إثر مشاركتهما في مظاهرة بالرباط

2022-01-10 / 7:32 مساءً
Photo of مصر.. الإفراج عن 15 ناشطة سياسية “بإجراءات إحترازية

مصر.. الإفراج عن 15 ناشطة سياسية “بإجراءات إحترازية

2022-01-10 / 6:57 مساءً
Photo of تقرير إسباني : خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب حقيقي

تقرير إسباني : خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب حقيقي

2022-01-10 / 6:38 مساءً
Photo of تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 17 يناير الجاري

تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 17 يناير الجاري

2022-01-10 / 6:25 مساءً
Photo of ابتدائية سلا تحجز ملف نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان للمداولة

ابتدائية سلا تحجز ملف نجل الأمين العام لجماعة العدل…

2022-01-10 / 6:09 مساءً
Photo of الجازولي: حجم التحويلات المالية لمغاربة العالم بلغت 100 مليار درهم

الجازولي: حجم التحويلات المالية لمغاربة العالم بلغت 100 مليار…

2022-01-10 / 5:25 مساءً
Photo of أزيد من 3.5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من 3.5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2022-01-10 / 5:19 مساءً
Photo of انتحل صفة للنصب على موظفي مؤسسة عمومية.. توقيف شخص بالناظور

انتحل صفة للنصب على موظفي مؤسسة عمومية.. توقيف شخص…

2022-01-10 / 5:08 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق