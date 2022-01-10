سفارة أمريكا بالمغرب تدعم أسود الأطلس أمام غانا في كأس أفريقيا

هبة بريس - القسم الرياضي

تفاعلت السفارة الأمريكية بالمغرب مع مباراة المغرب ضد غانا برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة من نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

ونشرت السفارة تدوينة طريفة جاء فيها : واش نتا معانا ولا مع غانا؟ مرفوقة بصورة تحمل راية المغرب وبها يد ترفع شعار النصر.

وتفاعلت الجماهير مع هذه التدوينة التي تعكس عمق العلاقات المغربية الأمريكية الضاربة في عمق التاريخ.

يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه نظيره الغاني اليوم الإثنين بداية من الخامسة عصرا بملعب أحمدو أهيدجو بياوندي.

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