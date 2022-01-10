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طقس الاثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-10 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، استمرار الطقس البارد نسبيا داخل البلاد، لا سيما بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والريف، مع تكون صقيع محلي.

وستلاحظ قطرات مطرية ضعيفة ومحلية ستهم الأقاليم الجنوبية، فيما ستتكون بعض الكثل الضبابية خلال الصباح والليل محليا بالسهول الأطلسية الشمالية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة جنوبية وأحيانا من الشرق بالجنوب والجنوب الشرقي، وستهب شمالية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 4 درجات و3 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وهضاب الفوسفاط وبجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 9 و14 درجة بسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و 19 بجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 03 و09 درجات بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد ارتفاعا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وستعرف انخفاضا بالمناطق الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين مهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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