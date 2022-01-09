طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، استمرار الطقس البارد مع تكون صقيع محلي بالأطلس، والهضاب العليا الشرقية والريف، فيما سيكون الطقس نسبيا باردا بداخل البلاد.

وستلاحظ قطرات مطرية محلية مع هبوب رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، وستكون مرفوقة بتناثر حبات من الغبار.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 6 درجات و0درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 0 و6 درجات بالجنوب الشرقي، وشمال المنطقة الشرقية وبهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 4 و 10 درجات بالسهول الداخلية، والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، والغرب وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية، وما بين 9 و15 درجة بكل من السواحل الوسطى، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15و 20 درجة بأقصى جنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد ارتفاعا ضئيلا بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، و ستعرف انخفاضا بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى جد قوي الهيجان بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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