حاليلوزيتش : مباراة غانا ستحدد مصيرنا في البطولة بأكملها.. وسندافع بقوة عن حظوظنا

هبة بريس - الرياضة

يعتقد الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش أن مباراة المغرب ضد غانا ستحدد مصير أسود الأطلس في كأس أمم أفريقيا بأكملها.

وأوضح حاليلوزيتش في حوار مع موقع “فوتبول كلوب” الكرواتي :”غانا منتخب قوي ويتوفر على عناصر جيدة، إنهم يلعبون بقوة وشراسة، لذلك أرى أن هذه المباراة ستحدد مصيرنا في البطولة بأكملها، ونحن جئنا إلى هنا بطموحات كبيرة ونريد أن نحقق شيئا مميزا”.

وأضاف :”لدينا تركيبة بشرية تضم لاعبين شباب يملكون حماسا كبيرا وتحدوهم الرغبة، وهذا ما يمنحنا الإيمان، وسندافع بقوة عن حظوظنا، ولما لا بلوغ النهائي”.

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