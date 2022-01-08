أكرد : سنلعب كل مباراة في كأس أفريقيا كأنها نهائي

هبة بريس - الرياضة

أكد الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع رين الفرنسي صعوبة مهمة المنتخب الوطني قبيل مواجهة غانا، في الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وقال أكرد في تصريح له :”الاستعدادات تمر في ظروف جيدة، خضنا بعض التمارين البدنية الشاقة في الأيام السابقة من أجل الرفع من منسوب لياقتنا البدنية، كما سافرنا إلى الكاميرون مبكرا للتأقلم مع الأجواء، ونحن الآن في أتم الجاهزية”.

وتابع :”مجموعتنا صعبة إذ تضم منتخب غانا الذي يملك تاريخيا كبيرا في القارة إلى جانب الغابون ونفس الأمر بالنسبة لمنتخب جزر القمر الطموح، ونحن سندافع عن حظوظنا وسنلعب كل مباراة كأنها نهائي”.

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